«Агидель» отправила десять безответных шайб в ворота уральских соперниц

Уфимская «Агидель» провела свой третий домашний матч против «Сборной команды Свердловской области» из Екатеринбурга в рамках регулярного чемпионата ЖХЛ сезона 2018/19. Матч снова закончился победой уфимок с преимуществом в десять шайб. На этот раз гости победили всухую — 10:0.

Елизавета Роднова отметилась дублем, по разу отличились Екатерина Лебедева, Николь Чупкова, Алина Нурудинова, Полина Лучникова, Анна Шибанова, Элина Митрофанова, Мария Баталова и Алена Миллс. Анна Пругова оформила еще один свой вратарский «сухарь».

Уфимки завершили первый круг на первом месте, набрав 45 очков.





