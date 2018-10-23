«Агидель» отправила десять безответных шайб в ворота уральских соперниц
Уфимская «Агидель» провела свой третий домашний матч против «Сборной команды Свердловской области» из Екатеринбурга в рамках регулярного чемпионата ЖХЛ сезона 2018/19. Матч снова закончился победой уфимок с преимуществом в десять шайб. На этот раз гости победили всухую — 10:0.
Елизавета Роднова отметилась дублем, по разу отличились Екатерина Лебедева, Николь Чупкова, Алина Нурудинова, Полина Лучникова, Анна Шибанова, Элина Митрофанова, Мария Баталова и Алена Миллс. Анна Пругова оформила еще один свой вратарский «сухарь».
Уфимки завершили первый круг на первом месте, набрав 45 очков.
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