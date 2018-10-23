Экс-глава самарского «Голоса» заложила квартиру, чтобы заплатить штраф за неуплату налогов

Бывший руководитель самарского отделения движения «Голос» Людмила Кузьмина заложила квартиру, чтобы погасить 2,2 млн рублей за неуплату налогов с пожертвований.

Согласно материалам дела, в 2016 году Самарский областной суд взыскал 2,2 млн рублей общественницы и судебные расходы за нанесенный вред государству неуплатой налогов на прибыль. Как уточнила активистка, речь шла о пожертвованиях.

«Деньги, которые мне дали от квартиры, я оформила по другой схеме — заложила. Я оплатила штраф, но так и не получила документы о снятии ареста, запрета на выезд, не добилась выдачи расшифровки взимания денег», — цитирует «Медиазона» Кузьмину.

Напомним, ранее глава фонда «Душа Казани» выкупила у мензелинского паралимпийца кубок, чтобы он мог добраться домой.



