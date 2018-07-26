Глава фонда «Душа Казани» выкупила у мензелинского паралимпийца кубок, чтобы он мог добраться домой

Руководитель благотворительного фонда «Душа Казани» Юлия Хакимова выкупила у паралимпийца из Татарстана завоеванный им кубок за 5,3 тысячи рублей. Именно столько спортсмену не хватало на ремонт машины.

При этом благотворительница поставила условие, что награда должна остаться у мужчины.

Спортсмен из Мензелинского района Татарстана Сергей Уренков опубликовал в социальной сети объявление о продаже кубка. Как отметил спортсмен, его машина сломалась и он не может добраться домой из-за отсутствия денег на ремонт.

«Мною было принято решение выкупить данный кубок с условием, что кубок останется у него на постоянном хранении и больше ни при каких обстоятельствах продаваться не будет», — написала на своей странице Хакимова.

Напомним, что Хакимова стала известна в Татарстане после того, как в ноябре 2011 года решила продать квартиру, чтобы помочь бомжу. Тогда пожилому бездомному требовалась дорогостоящая операция и благотворительница не нашла других способов набрать нужную сумму.