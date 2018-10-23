Опубликован фоторобот мужчины, напавшего в лифте на телеведущую «Самара-ГИС»

Фото: 63.мвд.рф

Полицейские опубликовали фоторобот мужчины, совершившего нападение на телеведущую «Самара-ГИС» Ингу Пеннер.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 45-55 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения. Был одет: одежда темного цвета, на голове вязаная шапка.

«Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону дежурной части отдела полиции №5 Управления МВД России по г. Самаре: 8 (846) 332-02-02 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи)», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, инцидент произошел 22 октября. Телеведущая пришла на работу в редакцию, расположенную в 17-этажном жилом доме. Как пишет журналистка, в лифте на нее напал мужчина с ножом, который требовал, чтобы она вышла с ним на девятом этаже. Пеннер громко закричала, спугнув нападавшего.