Спикером Самарской губернской думы избран ректор СамГМУ Геннадий Котельников

Фото: пресс-служба губернатора Самарской области

Новым председателем Самарской губернской думы стал ректор СамГМУ Геннадий Котельников. Он был единогласно избран тайным голосованием на заседании парламента во вторник, 23 октября.

Кандидатуру Котельникова от «Единой России» поддержали 44 депутата. Другие фракции претендентов не выдвигали. В новой должности он будет возглавлять губдуму на освобожденной основе и продолжит работать в университете. Соответствующие поправки в регламент были приняты депутатами.

«Геннадий Петрович — человек, заслуживший авторитет не только в Самарской области, но и далеко за ее пределами. Академик РАН, профессор, он давно зарекомендовал себя и как видный общественный и политический деятель. Он пользуется огромным уважением в губернской думе», — отметил глава региона Дмитрий Азаров.

Напомним, ранее прошлый председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов скончался в возрасте 70 лет. Депутат умер после продолжительной болезни.