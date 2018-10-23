Дэвид Немировски: «Вытащили матч и выиграли в овертайме»

ХК «Торпедо» вырвал победу в Хабаровске у «Амура», проигрывая за несколько минут до конца поединка — 2:3, со счетом 4:3 в овертайме.

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал этот результат:

— Игра получилась тяжелой. Мы начали матч хорошо, смогли забить. Потом пропустили в меньшинстве. Игра начала меняться в сторону «Амура» и привела к нашему отставанию со счетом 1:3. К тому же мы потеряли Энди Миле и заканчивали матч в три центральных нападающих. Хорошо, что в такой тяжелой ситуации нас несколько раз выручил Станислав Галимов, дав команде шанс вернуться в игру. Ребята молодцы: верили до конца и бились. Знали, что если будут все делать правильно, голы придут. Вытащили матч и выиграли эту тяжелую игру в овертайме, — сказал наставник.