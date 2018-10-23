Миодраг Божович встретился с самарскими тренерами

В Самаре проходят двухнедельные тренерские курсы, после прохождения которых и сдачи необходимых экзаменов специалисты могут получить тренерские категории C и D, сообщает пресс-служба ФК «Крылья Советов». Обучение проходят 65 молодых тренеров из различных футбольных школ и клубов Самарской области, а также Поволжья.

На теоретическое занятие, которое прошло в пресс-центре стадиона «Металлург», был приглашен главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Миодраг Божович. В течение часа он отвечал на многочисленные вопросы от молодых специалистов.

— Вы все выбрали сложную профессию. Наверное, одну из самых сложных. Во всем мире все люди хорошо разбираются в двух вещах — в футболе и в медицине. С самого начала вашего пути вам необходимо воспитывать в себе качества футбольного тренера, быть готовыми к стрессовым ситуациям, давлению и критике. Тренеру очень важно во всех ситуациях оставаться человеком. Вам предстоит работать с детьми в начале вашей карьеры, и с самого начала старайтесь воспитывать в них не только футбольные качества, но и человеческие. Надеюсь, что с кем-то из вас мы в будущем пересечемся в футбольном мире, — сказал Божович.

