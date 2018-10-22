Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 66,5 рубля

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в пределах 64,75—66,50 рубля. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.



Он отметил, что российский рынок находится в ожидании комментариев представителей властей США относительно возможности введения санкций. При этом за прошлую неделю фонды, инвестирующие в РФ, привлекли 14 млн долларов — показатель впервые положителен с конца августа.

Однако приток средств незначительный по сравнению с состоявшимся оттоком (400 млн долларов за август-сентябрь), поэтому еще рано говорить о создании положительной тенденции. Впрочем, интерес инвесторов к Emerging Markets растет.

Среди событий, которые могут повлиять на курс, — сегодняшнее заседание комитета ОПЕК и ОПЕК+, результаты которого могут оказать влияние на котировки нефти. В четверг ожидается решение ЕЦБ по ключевой ставке, а в пятницу — результаты заседания Банка России по ключевой ставке.