Эксперты обнаружили новый способ удаленного взлома смартфонов на Android

Специалисты аналитической компании Checkmarx обнаружили новый способ удаленно взломать смартфон на операционной системе Android.

По словам экспертов, для взлома гаджета нужно установить на нем вирусную программу, которая через технологию NFC передает злоумышленникам персональные данные пользователя.

Хакерская атака будет успешной лишь в том случае, если смартфон находится не дальше 10 см от считывающего устройства злоумышленников. Однако технология NFCdrip позволяет похищать данные пользователя на расстоянии нескольких метров, сообщили представители Checkmarx на конференции Hack.lu в Люксембурге.

Эксперты считают, что данный метод может быть использован и при взломе ноутбуков.

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