Николай Цулыгин: «Не соглашусь, что у нас спад. Мы же не командам ВХЛ проиграли»

Главный тренер «Салавата Юлаева» после домашнего поражения от «Авангарда (0:1 ОТ) прокомментировал эмоциональное состояние команды.

— Поздравляю «Авангард» с победой. Я соглашусь, что сегодня очень здорово сыграли оба вратаря. Если говорить о нашей игре, то мы больше играли от обороны, ждали своих моментов на контратаке, и они, в принципе, у нас и были: во втором периоде два раза выходили «один в ноль», но у них вратарь выручил, где-то спасла штанга — не воспользовались этим и в овертайме и проиграли. Хороший бросок был у Медведева, и ничего Метсола не мог сделать. Почему все так происходит — наслаиваются последние матчи, которые мы играли — все с хорошими командами, все на эмоциях. Сейчас идет небольшое опустошение эмоциональное и очень тяжело бороться с этим. Но, самое главное, на фоне этой усталости мы сыграли правильно в обороне. Может быть, и отдали площадку сопернику, но мы ждали своих шансов на контратаке, которые были, но не смогли их использовать. Упрекнуть ребят не могу — боролись и бились от начала и до конца».



— В двух домашних играх против «Авангарда», «юлаевцы» отдают инициативу гостям. Это намеренно или это они диктуют свои правила игры?

Здесь диктуем свои правила мы. Надо уметь подстроиться под игру, под то, как она складывается, и выжить из этого максимум. Если первую игру мы смогли выиграть, то сегодня не смогли свои шансы использовать. При этом мы сыграли три периода на ноль, при двадцати с лишним блокированных бросках. Это говорит о самоотдаче ребят. На данный момент нам надо было так играть, чтобы был результат.



— Последние три игры из четырех проиграли. Сейчас у команды идет спад, в чем причина?

— Я не сказал бы, что был спад. Мы же не проиграли просто так каким-то командам из ВХЛ. Мы проиграли серьезным командам, и в двух играх мы играли не хуже соперника — что в Екатеринбурге и Казани мы могли выиграть, но проиграли. Не назову это спадом, просто стечение обстоятельств.



— Сегодня пришло всего 5 500 зрителей, несмотря на игру с «Авангардом»…

— Я их не считал. Вы считаете, я нет. Мне достаточно тех зрителей, которые приходят и болеют за команду, поддерживают с чистым сердцем и в поездках, и здесь. Меня это больше интересует.



— После незасчитанной шайбы — что объясняли арбитрам?

— Нам судья объяснил, почему не засчитали гол. Мы уточнили, не будет ли такого, что на следующий день выяснится, что неправильно посмотрели. Он сказал, что посмотрели все верно.

— Вы сказали, что последние поражения — это стечение обстоятельств. А три заброшенных шайбы в последних трех матчах тоже стечение обстоятельств?

— Мы играли против серьезных команд. Три мы пропустили только в игре с «Ак Барсом», в остальных — по одной. Это игры, в которых играют равные сильные команды между собой, и все зависит от одной шайбы. Здесь много не забивают, — приводит слова Цулыгина корреспондент «Реального времени».