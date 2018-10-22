Александр Кадейкин: «Популярность в социальных сетях? Пойду лучше потренируюсь»

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин после домашнего поражения от «Авангарда» (0:1 ОТ) поделился мыслями от матча, а так же высказался о популярности в социальных сетях.

— Упорная игра была. Старались допустить как можно меньше ошибок в своей зоне, в обороне. На самом деле, это не очень удалось, потому что моментов у «Авангарда» возникало много. В принципе, могли забить сами, игра могла закончиться, как угодно. Но видимо мы не наиграли на победу.

— Сегодня вы поиграли в большинстве. Насколько комфортно играется, когда доверие тренерского штаба возрастает?

— У нас у каждого в команде своя роль, мы выполняем разные задачи. Тренеры видят, что я могу быть полезен там, я и в меньшинстве играл. Не стал бы на этом зацикливать внимание, потому что в последнее время такие вопросы задаются. Нельзя сказать, что тот, кто играет в большинстве, тот более полезен. Просто каждый выполняет свою работу, даже ту, которая незаметна, она более трудная.

— Ваши две заброшенные шайбы в этом сезоне получились очень красивыми и восхитили болельщиков, которые в соцсетях это активно обсуждают. Как к этому относитесь?

— Никак, я, в принципе, от вас это узнал. Послушал вас и теперь пойду дальше тренироваться, готовиться к следующей игре, — приводит слова Кадейкина официальный сайт уфимцев.