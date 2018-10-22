Законопроект об ограничении оборота доллара в сфере спорта внесен в Госдуму

Соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента внес глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярев. Карточка документа размещена на сайте Госдумы.

Документ обяжет банки проводить ежемесячную отчетность по валютным операциям по покупке и продаже долларов США субъектами физкультуры и спорта.

Резиденты из сферы физкультуры и спорта, желающие продать или купить доллары США, в соответствии с проектом закона должны будут представить банкам документы, подтверждающие их право на использование американских долларов.

Напомним, что раннее правительство сообщало, что прорабатывает проект о снижении зависимости российской экономики от доллара в первую очередь за счет стимулирования расчетов в национальных валютах.