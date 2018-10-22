Украина внесла Ярмольника и Алферову в список угроз нацбезопасности страны

Министерство культуры Украины внесло российских актеров Леонида Ярмольника и Ирину Алферову в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности страны.

На сайте министерства указано, что актеры внесены в перечень 22 октября. Он составляется Минкультуры Украины на основании обращений СНБО, СБУ или Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Всего в списке в настоящий момент указаны 144 российских деятеля культуры.

По словам Леонида Ярмольника, Украина «тасует» его фамилию из одного списка в другой.

«Пусть что хотят, то и делают. На их идиотизм даже реагировать не стоит» — заявил он RT.

Напомним, что правительство Украины разработало документ о новых санкциях в отношении России из-за строительства Крымского моста. Ограничительные меры коснутся 19 российских компаний. Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на действия Украины.