Украина внесла Ярмольника и Алферову в список угроз нацбезопасности страны
Министерство культуры Украины внесло российских актеров Леонида Ярмольника и Ирину Алферову в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности страны.
На сайте министерства указано, что актеры внесены в перечень 22 октября. Он составляется Минкультуры Украины на основании обращений СНБО, СБУ или Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Всего в списке в настоящий момент указаны 144 российских деятеля культуры.
По словам Леонида Ярмольника, Украина «тасует» его фамилию из одного списка в другой.
«Пусть что хотят, то и делают. На их идиотизм даже реагировать не стоит» — заявил он RT.
Напомним, что правительство Украины разработало документ о новых санкциях в отношении России из-за строительства Крымского моста. Ограничительные меры коснутся 19 российских компаний. Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на действия Украины.ОбществоКультура
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым