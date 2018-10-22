В Самарской области закрываются сезонные речные пристани

С 22 октября в Самарской области закрылись пять сезонных речных пристаней.

Как рассказали в Самарском речном пассажирском предприятии, до весны 2019 года приостановлена работа пристаней Зольное, Солнечная Поляна, Богатырь, Гаврилова поляна и Подгоры.

Кроме того, с 30 октября закрываются пристани Нижний пляж, Шелехметь, Винновка-монастырь, а с 5 ноября — Ширяево и Поляна им. Фрунзе. Добраться из Самары по Волге можно будет только до Рождествено и Прорана, добавили в компании.

Напомним, ранее стало известно, что Фрунзенский мост в Самаре может сменить название.