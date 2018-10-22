«Агидель» разгромила «СКСО» во втором матче
Со счетом 7:0 уфимская женская команда «Агидель» уверенно обыграла «СКСО» и во втором домашнем матче чемпионата Женской хоккейной лиги сезона 2018-2019.
Авторами шайб стали: Ольга Сосина (дубль), Алена Зубкова, Елизавета Роднова, Элина Митрофанова, Алена Миллс и Мария Баталова.
Третью игру между собой соперники проведут 23 октября.
15-летняя Вероника Коржакова, нападающий женской команды «Агидель», прокомментировала свой дебют:
— Матч получился хорошим, соперник сегодня отлично настроился на нас. Если сравнивать со вчерашним матчем, то они играли лучше.
— Может быть, вчерашняя легкая победа и нашу команду немного расслабила?
— Возможно, некоторых девчонок и расслабила, но меня нет. Я так же сражалась до конца.
— Ты провела два дебютных матча в составе «Агидели». Насколько тяжело тебе было?
— Я самая младшая в команде, все девчонки старше меня, но все нормально. Перед этими играми все было как обычно, ничего сверхъестественного не было. Я просто собралась и начала играть.СпортХоккей Башкортостан
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