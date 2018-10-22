«Казаньоргсинтез» стал лучшим в «Цветущей Казани»
В Казани подвели итоги проекта «Цветущая Казань» за 2018 год. ПАО «Казаньоргсинтез» стало лучшим по благоустройству прилегающей территории среди промышленных предприятий столицы Татарстана. На торжественной церемонии в Ратуше награду из рук мэра Казани Ильсура Метшина получил главный инженер предприятия Рафаэль Сафаров.
«Созданные вами оригинальные цветочные композиции стали ярким украшением нашего города, особенно в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA. Благодаря вашему труду Казань в очередной раз по-настоящему расцвела и радовала жителей и гостей города красотой и разнообразием высаженных цветов», — говорится в благодарственном письме мэра.
Проект «Цветущая Казань» проходил в городе с 15 мая по 30 августа. В этом году общая площадь цветников города составила 58 тысяч кв. м. Это 12 тысяч цветочных элементов (кашпо, вазоны), 13 оригинальных объемных цветочных композиций, созданных специально в преддверии чемпионата мира по футболу. Всего на конкурс поступило 352 заявки. Отдали свои голоса за понравившиеся композиции 11 тысяч человек.
Партнерский материалОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым