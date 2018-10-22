«Казаньоргсинтез» стал лучшим в «Цветущей Казани»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Казаньоргсинтез"

В Казани подвели итоги проекта «Цветущая Казань» за 2018 год. ПАО «Казаньоргсинтез» стало лучшим по благоустройству прилегающей территории среди промышленных предприятий столицы Татарстана. На торжественной церемонии в Ратуше награду из рук мэра Казани Ильсура Метшина получил главный инженер предприятия Рафаэль Сафаров.



«Созданные вами оригинальные цветочные композиции стали ярким украшением нашего города, особенно в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA. Благодаря вашему труду Казань в очередной раз по-настоящему расцвела и радовала жителей и гостей города красотой и разнообразием высаженных цветов», — говорится в благодарственном письме мэра.



Проект «Цветущая Казань» проходил в городе с 15 мая по 30 августа. В этом году общая площадь цветников города составила 58 тысяч кв. м. Это 12 тысяч цветочных элементов (кашпо, вазоны), 13 оригинальных объемных цветочных композиций, созданных специально в преддверии чемпионата мира по футболу. Всего на конкурс поступило 352 заявки. Отдали свои голоса за понравившиеся композиции 11 тысяч человек.

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