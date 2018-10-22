Fitch отозвало рейтинги Удмуртской Республики

Агентство Fitch приняло решение отозвать рейтинги Удмуртской Республики. Как сообщается в официальном пресс-релизе, это связано с тем, что республика решила прекратить участие в рейтинговом процессе.

«Таким образом, Fitch больше не будет иметь достаточной информации для поддержания рейтингов. Соответственно, агентство отозвало рейтинги республики без утверждения и больше не будет предоставлять рейтинги или аналитическое освещение по Удмуртской Республике».

Отмечается, что на момент отзыва долгосрочные РДЭ Удмуртии находились на уровне «B+» с прогнозом «стабильный», краткосрочный РДЭ в иностранной валюте — «B».