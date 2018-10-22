Милонов призвал отменить реабилитацию Троцкого и Тухачевского

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отменить реабилитацию революционера Льва Троцкого и военачальника Михаила Тухачевского. Соответствующее обращение он направил генпрокурору РФ Юрию Чайке.



По словам Милонова, Троцкий вошел в историю как одиозный политик, чья биография отмечена различными антигосударственными деяниями — массовые пытки и казни, массовые расстрелы, «красный террор», пишет RT.

Депутат возложил на Троцкого ответственность за подписание СССР «похабного» Брестского мира в 1918 году, согласно которому от Союза отторгались Украина, значительная часть Прибалтики и Закавказье.

Деятельность Тухачевского запомнилась современниками и потомкам расстрелами заложников, использованием химоружия в ходе подавления Тамбовского восстания 1920—1921 годов. Милонов отметил, что Тухачевский участвовал в совместном с Троцким подавлении Кронштадтского восстания 1921 года и пытался организовать военный заговор с целью свержения сталинского руководства в 1937 году.

Ранее Милонов предложил запретить в школах косметику и окрашивание волос и установить правила поведения детей.