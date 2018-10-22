Пермская компания стала резидентом «Сколково»

Компания-производитель систем «умный дом» INSYTE Electronics из Перми получила статус резидента «Сколково».

Предприятие вошло в IT-кластер федерального инновационного центра, став 15-м представителем Пермского края в «Сколково», рассказали в администрации региона. Одной из разработок INSYTE Electronics стала глобальная комплексная платформа эффективного управления энергоресурсами EMS INSYTE. Создатели называют сервис «облачным роботом для энергосбережения».

«Цифровая экономика, промышленные технологии, биотехнологии — это те сферы, где Пермский край традиционно силен, нам действительно есть что показать», — отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Добавим, статус резидента «Сколково» позволит компании привлечь дополнительную экспертизу со стороны других участников IT-кластера фонда.

Напомним, ранее стало известно, что Дмитрий Медведев назначил Дворковича председателем фонда «Сколково».