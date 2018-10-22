В России может измениться система оценки рисков застройщиков для банков

В России может измениться система оценки рисков застройщиков, исходя из которой банки принимают решения о предоставлении кредитов стройкомпаниям. Такие изменения предполагает утвержденная правительством дорожная карта по финансированию строек жилья.



Утвержденная правительством дорожная карта по финансированию жилищного строительства предполагает изменения в этой области, передает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора госкомпании «Дом.рф» Александра Плутника.

«Система оценки рисков, риск-вес, сейчас считается на основе нормативов, а будет — на основе внутренних рейтингов девелоперских проектов», — приводит «РИА Новости» слова Плутника.

Такая схема, по словам Плутника, позволит существенно сократить уровень резервирования в банках и размер капитала на кредит.

Ранее сообщалось, что девелоперская компания «Унистрой» и Сбербанк России заключили первый в Татарстане договор проектного финансирования с использованием эскроу-счетов.

Напомним, с 1 июля 2018 года начал действовать закон, который должен усилить защиту прав дольщиков. Начиная с этой даты можно добровольно перейти на использование эскроу-счетов. Однако уже с 1 июля 2019-го такая модель финансовых отношений между застройщиками и дольщиками станет обязательной.