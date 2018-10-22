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Трамп продолжит ужесточать пошлины против Китая — СМИ

06:57, 22.10.2018
Трамп продолжит ужесточать пошлины против Китая — СМИ
Фото: flickr.com

Президент США Дональд Трамп продолжит ужесточать таможенные пошлины на китайские товары и хочет в связи с этим принести Пекину «больше страданий».

«Он [Трамп] хочет, чтобы они [КНР] испытывали больше страданий» от пошлин на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд, сообщает Axios со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

По словам источника, Трамп рассчитывает, что чем дольше продержатся эти тарифы, тем больше рычагов давления на Пекин он получит. Отмечается, что торговая война с Китаем еще только «в самом начале».

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал санкции против банковского сектора России «объявлением торговой войны».

Напомним, США ввели санкции против Китая из-за покупки российских Су-35 и С-400.

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