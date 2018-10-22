Трамп продолжит ужесточать пошлины против Китая — СМИ

Президент США Дональд Трамп продолжит ужесточать таможенные пошлины на китайские товары и хочет в связи с этим принести Пекину «больше страданий».



«Он [Трамп] хочет, чтобы они [КНР] испытывали больше страданий» от пошлин на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд, сообщает Axios со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

По словам источника, Трамп рассчитывает, что чем дольше продержатся эти тарифы, тем больше рычагов давления на Пекин он получит. Отмечается, что торговая война с Китаем еще только «в самом начале».

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал санкции против банковского сектора России «объявлением торговой войны».

Напомним, США ввели санкции против Китая из-за покупки российских Су-35 и С-400.