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В нью-йоркском отеле начали платить постояльцам за отказ от гаджетов

00:30, 22.10.2018
В нью-йоркском отеле начали платить постояльцам за отказ от гаджетов
Фото: pixabay.com

Один из отелей Нью-Йорка предложил своим гостям поучаствовать в акции Digital Detox, суть которой в отказе на время проживания от смартфонов, планшетов и ноутбуков.

Как передает «РИА Новости», если постоялец согласен сдать все гаджеты при заселении, ему предоставят скидку в 10% на каждую ночь. Взамен гостям обещают каждое утро доставлять печатную прессу и предлагают бесплатно посетить сеансы медитации.

Ранее сообщалось, что цены на отели в Турции в 2019 году вырастут на 15%.

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