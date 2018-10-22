В нью-йоркском отеле начали платить постояльцам за отказ от гаджетов

Один из отелей Нью-Йорка предложил своим гостям поучаствовать в акции Digital Detox, суть которой в отказе на время проживания от смартфонов, планшетов и ноутбуков.

Как передает «РИА Новости», если постоялец согласен сдать все гаджеты при заселении, ему предоставят скидку в 10% на каждую ночь. Взамен гостям обещают каждое утро доставлять печатную прессу и предлагают бесплатно посетить сеансы медитации.

Ранее сообщалось, что цены на отели в Турции в 2019 году вырастут на 15%.