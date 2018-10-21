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Аниту Цой экстренно госпитализировали перед концертами в Казани, Уфе и Самаре

18:24, 21.10.2018
Аниту Цой экстренно госпитализировали перед концертами в Казани, Уфе и Самаре
Фото: commons.wikimedia.org / Виктория Тихонова

Певицу Аниту Цой экстренно госпитализировали в Краснодарском крае. Об этом она сообщала в Instagram.

Как уточнил директор артистки Дмитрий Бушуев, ближайшие концерты в Уфе в воскресенье, а также 23 октября в Набережных Челнах, 24 октября в Самаре и 25 октября в Казани будут перенесены.

«Все четыре города мы переносим. С завтрашнего дня займемся этим, будем узнавать, на какие даты можно перенести эти концерты. Соответственно, люди смогут прийти на концерты с теми же билетами, просто в другой день», — цитирует его ТАСС.

ОбществоКультура БашкортостанТатарстан
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