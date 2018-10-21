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Нижнекамский «Нефехимик» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:1

16:51, 21.10.2018
Нижнекамский «Нефехимик» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:1
Фото: vk.com/fcneftekhimik

Нижнекамский «Нефехимик» дома обыграл тольяттинскую «Ладу». Матч 15-го тура ПФЛ зоны «Урал-Приволжье» закончился со счетом 4:1.

Голы в составе хозяев забили Потапов (24), Уридия (36), Каменщиков (70, Умаров (73). У соперника отличился Чуравцев (79).

На данный момент «Нефтехимик» занимает первое место в турнирной таблице с 34 очками.

Ранее «Нефтехимик» обыграл новотроицкую «Носту» со счетом 3:0.

СпортФутбол Татарстан
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