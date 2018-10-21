Хабиров: предыдущая должность научила дожимать

Врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал «дожать» ситуацию с нелегальными перевозчиками в Уфе. Он считает, что чиновники и предприниматели восприняли его заявления как пиар.

«Они сейчас притихли, сказали: а, пошумел глава, это PR-ход и так далее. Но моя предыдущая должность научила меня долго, кропотливо, последовательно дожимать», — рассказал Хабиров в интервью ведущему передачи «Вести в субботу» Сергею Брилеву.

Напомним, что уже на первом же оперативном совещании новый руководитель республики выразил негодование по поводу ситуации на рынке пассажирских перевозок в Уфе. Хабиров распорядился бороться с нелегальными перевозчиками. Исследования показали, что в столице Башкирии каждый второй автобус перевозит пассажиров незаконно.