Лучшим аэропортом в мире 31-й год подряд признали сингапурский «Чанги»

Аэропорт «Чанги» в Сингапуре 31-й год подряд признали лучшим в мире по версии премии Business Traveller Awards 2018.

Как передает «Евро Пульс», лучшим аэропортом в Европе стал амстердамский «Схипхол», а лучшим в мире для любителей шопинга стал лондонский «Хитроу».

Авиакомпании British Airways досталась победа в трех номинациях: «Лучший перевозчик на короткие расстояния», «Лучшая программа для постоянных клиентов» и «Лучший лаундж» (за зал ожидания в терминале 5 аэропорта Хитроу). Лучшим лоукостером признали британскую Easyjet.

Приз в номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы» достался российскому «Аэрофлоту».



Премия Business Traveller Awards вручается ежегодно с 1988 года на основании результатов читательского голосования.

Ранее Общественная палата Татарстана опубликовала расширенный список имен соотечественников для Международных аэропортов «Казань» и «Бегишево». Всего в списке числятся 18 имен, по девять для каждого аэропорта.