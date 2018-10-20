Уфимская «Агидель» дома разгромила «СКСО»

Уфимская «Агидель» провела свой первый домашний матч против «Сборной команды Свердловской области» из Екатеринбурга в рамках регулярного чемпионата ЖХЛ сезона 2018/19.

С первых минут матча подопечные Дениса Афиногенова и Сергея Трудакова завладели преимуществом, практически не выпуская гостей из их зоны. Уже в первом периоде с исходом матча было все ясно — дубль Елизаветы Родновой и шайба Анны Шибановой сделали счет 3:0.

Во втором периоде еще пять шайб влетело в ворота гостей. Снова Роднова, а также Алена Миллс, Екатерина Лебедева, Алена Зубкова и Мария Тюганкина огорчили соперниц.

В третьем периоде до счета 11:1 дело довели Роднова, Полина Лучникова и Илона Маркова.

