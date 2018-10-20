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МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 21 октября

14:58, 20.10.2018
МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 21 октября
Фото: 16.mchs.gov.ru

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о тумане с 0 до 9 часов 21 октября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и утро местами на территории региона ожидается туман, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами пройдет дождь, днем местами небольшой. Ветер юго-западный умеренный с переходом на северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем по Татарстану составит от +7°С до +12°С.

Общество Татарстан
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