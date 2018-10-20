Сегодня в Татарстане дожди и до +12

Сегодня, 20 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами по республике пройдет дождь, днем местами небольшой.

Ветер юго-западный умеренный с переходом на северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +5°С до +10°C, в западных районах до +4°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +7°С до +12°С.

В Казани днем ожидается от +9°С до +11°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +9°С до +12°С.