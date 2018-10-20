Путин и Трамп могут встретиться в ноябре во Франции и Аргентине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести в ноябре двусторонние встречи в Париже и Буэнос-Айресе.

«Есть пара возможностей, включая саммит Группы двадцати в Буэнос-Айресе или парад в Париже в ознаменование (100-летия) перемирия (в Первой мировой войне). Более вероятно, видимо, на „двадцатки“» — цитирует ТАСС представителя администрации США.



Он также добавил, что в силе остается предложение Трампа к Путину нанести визит в Вашингтон.

Отметим, что саммит G-20 пройдет Буэнос-Айресе 30 ноября–1 декабря, празднования по случаю 100-летия окончания войны — 11 ноября.

Напомним, что в Хельсинки 16 июля прошла первая полноформатная встреча двух лидеров — Путина и Трампа. Переговоры шли около двух часов.