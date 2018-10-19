Ротенберг подал иск против Danske Bank и Nordea

Бизнесмен Борис Ротенберг подал судебный иск против ряда скандинавских банков из-за нарушения ими условий соглашений об обслуживании в связи с введением США санкций в отношении него в 2014 году.



Иск был подан в окружной суд Хельсинки 4 октября 2018 года в отношении Nordea Bank, Svenska Handelsbanken, Danske Bank и OP Corporate Bank, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение суда.

Отмечается, что ответчиков уведомили об иске в конце прошлой недели, у них есть 30 дней, чтобы ответить на него.

Крупнейший банк Дании помог россиянам-нерезидентам провести «зеркальные сделки» на сумму от €6 до €8,5 млрд в 2013 году.