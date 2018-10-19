Работники «Нижнекамскнефтехима» справят новоселье

Фото: Олег Тихонов

10 сотрудникам «Нижнекамскнефтехима» вручили ключи от новых квартир в многоквартирном жилом доме на улице Корабельная, 54. 8 квартир работники получили по программе социальной ипотеки, еще 2 — по дополнительной программе жилищного строительства для сотрудников ГК ТАИФ.

Всего с 2005 года по программе социальной ипотеки среди сотрудников компании было распределено 1 279 квартир, с 2015 года по дополнительной программе жилищного строительства — 1 400 квартир. Обе программы «Нижнекамскнефтехим» реализует совместно с Государственным жилищным фондом при Президенте РТ.