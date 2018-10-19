Молодежка «Рубина» разгромила «Уфу»

Молодежная команда «Рубина» на выезде одержала победу над резервистами «Уфы» в матче 11-го тура Молодежного первенства.

На 39-й минуте хозяева отметились автоголом. Простреливал иранский форвард Реза Шекари, а защитник уфимцев Лев Сафронов срезал мяч в собственные ворота. Во втором тайме казанская команда довела матч до разгромных 3:0. Голами отметились Михаил Яковлев и Никита Сапрунов.

Старший тренер команды Роман Шаронов рассказал, как настраивал команду на матч против аутсайдеров таблицы.

— Мы всегда работаем над тем, чтобы независимо ни от чего игроки делали то, чему мы тренируем. Часто бывает, что игроки обращают внимание на то, на каком месте команда и сколько голов она пропустила, и от этого зависит «настрой на игру». Но у нас другие цели. Игроки получили эту информацию и в целом выполнили то, о чем мы говорили. Есть шероховатости, над которыми надо работать, в частности, невынужденные ошибки, последний пас и реализация, — сказал Шаронов пресс-службе «Рубина».