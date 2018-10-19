Молодежка «Рубина» разгромила «Уфу»
Молодежная команда «Рубина» на выезде одержала победу над резервистами «Уфы» в матче 11-го тура Молодежного первенства.
На 39-й минуте хозяева отметились автоголом. Простреливал иранский форвард Реза Шекари, а защитник уфимцев Лев Сафронов срезал мяч в собственные ворота. Во втором тайме казанская команда довела матч до разгромных 3:0. Голами отметились Михаил Яковлев и Никита Сапрунов.
Старший тренер команды Роман Шаронов рассказал, как настраивал команду на матч против аутсайдеров таблицы.
— Мы всегда работаем над тем, чтобы независимо ни от чего игроки делали то, чему мы тренируем. Часто бывает, что игроки обращают внимание на то, на каком месте команда и сколько голов она пропустила, и от этого зависит «настрой на игру». Но у нас другие цели. Игроки получили эту информацию и в целом выполнили то, о чем мы говорили. Есть шероховатости, над которыми надо работать, в частности, невынужденные ошибки, последний пас и реализация, — сказал Шаронов пресс-службе «Рубина».
Справка
Молодежное первенство. 11 тур
Уфа-м (Уфа) – Рубин-м – 0:3 (0:1). 19 октября 2018. Уфа. Стадион «Нефтяник».
Голы: Сафронов, 39 (в свои ворота); Яковлев, 61; Сапрунов, 82.
Рубин-м: Бабурин (в), Абдуллин (Останин, 70), Коркин, Смелов, Степанов, Седов (Мухаметзянов, 46), Циберкин (Базаев, 60), Николов (Макаров, 73), Шекари (Гилязутдинов, 46), Яковлев(к), Сапрунов.
Запасные: Тушев (в), Агапов.
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