В Кирове правоохранители задержали бывшего гендиректора «Вятавтодора»

Накануне в Кирове правоохранители задержали бывшего гендиректора КОГП «Вятавтодор» Вадима Викулова. По данным СМИ, он подозревается в причастности к хищениям на сумму от 10 млн рублей.

По одному из эпизодов Викулову может вменяться хищение денег, вырученных от продажи дорожно-строительной техники, списанной и сданной в металлолом, пишет newsler.ru. Причем некоторые из автомобилей были пригодны для эксплуатации.

Ранее был арестован и отправлен в СИЗО-1 советник гендиректора «Вятавтодора» Юрий Кулачков, проработавший под началом Викулова менее полугода. Сам же Викулов, приступил к руководству компании в марте 2017 года.