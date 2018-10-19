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В Кирове правоохранители задержали бывшего гендиректора «Вятавтодора»

15:22, 19.10.2018

Накануне в Кирове правоохранители задержали бывшего гендиректора КОГП «Вятавтодор» Вадима Викулова. По данным СМИ, он подозревается в причастности к хищениям на сумму от 10 млн рублей.

По одному из эпизодов Викулову может вменяться хищение денег, вырученных от продажи дорожно-строительной техники, списанной и сданной в металлолом, пишет newsler.ru. Причем некоторые из автомобилей были пригодны для эксплуатации.

Ранее был арестован и отправлен в СИЗО-1 советник гендиректора «Вятавтодора» Юрий Кулачков, проработавший под началом Викулова менее полугода. Сам же Викулов, приступил к руководству компании в марте 2017 года.

ОбществоВластьПроисшествия Кировская область
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