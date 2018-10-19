РПЦЗ прекратила евхаристическое общение с Константинополем

Архиерейский синод Русской зарубежной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

«Признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне до тех пор, пока эта древняя и некогда славная Церковь-сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти — ей будто бы принадлежащих, — не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте синода.

Напомним, верующим Русской православной церкви ранее запретили молиться в храмах Греции и Турции. Случилось это из-за решения Священного синода Константинопольского патриархата предоставить украинской церкви (которая считалась раскольнической) статус канонической.

Благотворительная христианская организация «Русское афонское общество» оказалась в растерянности и попросила у патриарха Кирилла объяснить, как им вести религиозную деятельность в храмах Афона.