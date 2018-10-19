РПЦЗ прекратила евхаристическое общение с Константинополем
Архиерейский синод Русской зарубежной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
«Признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне до тех пор, пока эта древняя и некогда славная Церковь-сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти — ей будто бы принадлежащих, — не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте синода.
Напомним, верующим Русской православной церкви ранее запретили молиться в храмах Греции и Турции. Случилось это из-за решения Священного синода Константинопольского патриархата предоставить украинской церкви (которая считалась раскольнической) статус канонической.
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