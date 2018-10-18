ЦБ РФ запретил «Востсибтранскомбанку» привлекать вклады и открывать банковские счета

ЦБ РФ ввел запрет на ряд операций в отношении Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка («Востсибтранскомбанк», Иркутск).

Запрет касается привлечения во вклады денежных средств физлиц и открытия банковских счетов физлиц, купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах.

Кроме того, банк не может осуществлять операции по переводу денежных средств без открытия банковских счетов. Запреты установлены с 16 октября, следует из сообщения на сайте кредитной организации.

В связи с чем введены ограничительные меры регулятора, не уточняется.

Ранее Банк России возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации в «Международном банке Санкт-Петербурга». Временная администрация введена сроком на шесть месяцев, мораторий на удовлетворение требований кредиторов — на три месяца.