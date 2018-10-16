«Ак Барс» уступил «Йокериту» со счетом 2:3

Казанский «Ак Барс» дома проиграл финскому «Йокериту» (Хельсинки) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Матч проходил в Казани и завершился победой гостей со счетом 3:2. В составе «Ак Барса» отличились Джастин Азеведо (37-я минута) и Иржи Секач (42-я). У гостей шайбы забросили Карл Столлери (20-я), Йон Норман (57-я), Алекс Грант (58-я).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 18 октября в Казани против «Салавата Юлаева».

Напомним, что в предыдущей игре «Ак Барс» обыграл «Спартак» со счетом 1:0. Шайбу забросил Алексей Потапов. «Йокерит» уступил нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 1:2.