Депутат Госдумы предложил разрешить охрану школ только Росгвардии

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов в связи с трагедией в Керчи собирается разработать законопроект, согласно которому охраной учебных заведений в России сможет заниматься только Росгвардия.

«Необходимо, чтобы охраной в учебных заведениях занимались не ЧОПы (частные охранные предприятия, — прим. ред.), бабушки-вахтеры, а именно государственные бойцы Росгвардии, которые вооружены лицензированным оружием и могут правильно себя повести. Росгвардия должна охранять не только высокопоставленных чиновников, таких как губернаторы, но и наших детей. Подготовленный охранник по лицу, поведению увидит, что человек неадекватен», — сказал он.

По его словам, сторожи и ЧОПы не могут оказать сопротивление вооруженным лицам, а также вовремя определить злоумышленников и обезвредить их, передает RT.

Напомним, вчера в Керчи студент четвертого курса политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой.

Сегодня число погибших возросло до 21 человека. С 18 октября в регионе объявлен трехдневный траур.