Путин назвал трагедию в Керчи результатом глобализации через интернет

Президент России Владимир Путин назвал трагедию в керченском колледже результатом глобализации через интернет.

«Это в том числе, судя по всему, результат глобализации, как ни странно. В соцсетях, в интернете мы видим, что там целые сообщества созданы. Все началось с известных трагических событий в Соединенных Штатах, в школах США. Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают. Это значит, что все мы, вместе взятые, не только в России, в мире в целом, плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма», — цитирует его RT.

Напомним, накануне в Керчи студент Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. В результате нападения погиб 21 человек. В регионе объявлен трехдневный траур.