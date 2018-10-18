Новости общества

14:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Аксенов заявил о возможных сообщниках стрелка в Керчи

14:01, 18.10.2018
Аксенов заявил о возможных сообщниках стрелка в Керчи
Фото: kremlin.ru

Следствие устанавливает возможных сообщников Владислава Рослякова, напавшего в среду на политехнический колледж в Керчи.

По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, он не мог готовить преступление в одиночку, передает «Интерфакс».

«Задача — установить, кто его готовил к этому преступлению. Здесь он действовал один. Это понятно, установлено», — пояснил глава Крыма. «Но подготовительные мероприятия, на мой взгляд и взгляд коллег, в одиночку этот негодяй осуществить не мог», — добавил он.

Аксенов также отметил, что теперь все учебные заведения Керчи находятся под наблюдением вооруженной охраны.

Напомним, накануне в Керчи студент Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. В результате нападения погиб 21 человек. В регионе объявлен трехдневный траур.

ОбществоВластьОбразование
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты