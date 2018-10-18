Министром ЖКХ Пермского края назначен Александр Шицын

Должность министра жилищно-коммунального хозяйства Пермского края займет Александр Шицын. Об этом заявил губернатор Пермского края Максим Решетников на пленарном заседании Заксобрания.

Как рассказали в пресс-службе администрации края, ранее в регионе было создано два новых министерства — Министерство тарифного регулирования и энергетики и Министерство ЖКХ. Первое возглавит Андрей Кокорев. Антон Удальев будет курировать эти направления в должности заместителя председателя краевого правительства.

Добавим, до назначения на должность министра Шицын с 2016 года являлся депутатом Законодательного собрания Пермского края III созыва по спискам от регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, накануне губернатор Пермского края поддержал идею по развитию каршеринга в регионе.