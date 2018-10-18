Минсвязи РТ в 2019 году создаст 4D-модель подземной Казани

Минсвязи РТ совместно с исполкомом Казани приступили к созданию цифровой 4D-модели города, которая будет включать его подземную часть.

По словам министра информатизации и связи Татарстана Романа Шайхутдинова, в настоящее время уже оцифрованы надземные сооружения города.

«Сейчас стоит задача оцифровать всю подземку, все, что связано с коммунальными сетями. Это поможет планировать прокладку инженерных коммуникаций, развитие улично-дорожной сети, проводить застройку зданий и многое другое», — цитирует Шайхутдинова ИА «Татар-информ».



Также 4D-модель Казани предназначена для улучшения электронного взаимодействия городских служб.

По словам главы Минсвязи РТ, проект будет готов в 2019 году.

Ранее министр связи РТ Роман Шайхутдинов рассказал, что со следующего года для татарстанцев будут доступны семь новых сервисов на портале госуслуг. Однако сейчас прекращено оказание электронных услуг ЗАГС в связи с техническими причинами.