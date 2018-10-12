В Казани на Мамадышском тракте образовалась крупнейшая за неделю утренняя пробка

В Казани зафиксировали самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю. Она образовалась на Мамадышском тракте — от Самосыровского кладбища до улицы Натана Рахлина.

Длина пробки составляет 3,5 км, при этом скорость движения не превышает 5 км/ч, рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.пробки». зафиксировал самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю.

Что стало причиной такой пробки, пока неизвестно, — отметок об авариях или ремонтных дорогах на указанном участке нет.

В целом ситуация на дороге оценивается сервисом в 5 баллов.