Новый губернатор Хабаровского края велел продать правительственную яхту стоимостью $1 миллион

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (ЛДПР) распорядился выставить на торги правительственную яхту «Виктория».



«Яхта „Виктория“ в настоящий момент стоит на судостроительном заводе на хранении. Спуск на воду планировался в следующем году. Но новый губернатор поставил задачу судно продать» — рассказал "Интерфаксу" представитель регионального правительства.



Продажей яхты, по его словам, займется краевой фонд имущества. Цена лота не называется.

Содержание яхты обходится региональному бюджету в 600 тыс. рублей в год. В 2005 году стоимость яхты «Виктория» длиной 22 м и шириной 6 м составляла около $ 1 миллиона.



Ранее Сергей Фургал приостановил процесс некоторых госзакупок, который посчитал «потенциально скандальными». Среди них покупка двух служебных квартир стоимостью 5,5 млн рублей каждая, приобретение за 11 млн рублей мультимедийной системы для министерства информационной политики.

Напомним, что в сентябре избирательная комиссия Хабаровского края признала состоявшимися выборы губернатора региона. Сергей Фургал одержал победу, набрав 69,57% голосов.