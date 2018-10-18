Сегодня в Татарстане без осадков и до +12

Сегодня, 18 октября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Осадков в республике не предвидится.

Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом днем на юго-западный, умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от -1°С до +4°C, в западных районах до +4°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +7°С до +12°С.

В Казани днем ожидается от +9°С до +11°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +7°С до +11°С.