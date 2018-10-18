Twitter опубликовал архив сообщений, связанных с вмешательством в выборы в США

Сервис микроблогов Twitter опубликовал архив из около 10 млн сообщений, которые размещались в данной соцсети потенциально с целью повлиять на выборы в США.

Речь идет об информации, появлявшейся в Twitter с 2009 года, в том числе направленной на вмешательство в президентские выборы 2016 года в США, передает ТАСС со ссылкой на соцсеть.

Записи размещались на более чем 3,8 тыс. аккаунтов, якобы связанных с Россией и Ираном. Отмечается, что сервис решил обнародовать данные о подозрительных твитах и учетных записях, которые ранее были заблокированы, для того, чтобы у ученых и специалистов была возможность проанализировать их и понять, как действуют злоумышленники.

Ранее Twitter приостановил действие двух учетных записей, связанных с 12 сотрудниками ГРУ, обвиненными специальным адвокатом Робертом Мюллером во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

Напомним, США обвиняют 12 российских разведчиков в организации кибератак для кражи документов и их публикации.