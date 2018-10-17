Прокуратура Грузии: убийство Бадри Патаркацишвили согласовал Саакашвили

Прокуратура Грузии сообщила, что в стране задержаны два экс-сотрудника МВД, готовивших убийство известного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. По данным ведомства, оно было согласовано с занимавшим тогда пост президента Грузии Михаилом Саакашвили.

Во время обыска у еще одного обвиняемого нашли две аудиозаписи от 4 и 5 февраля 2007 года, где обсуждается подготовка убийства, передает «РИА Новости».

Ведомство отмечает, что на второй аудиозаписи экс-чиновники обсуждают подготовку преступления, они устанавливают списки окружения бизнесмена, охраны, изучают его ежедневный маршрут. Они также рассматривают разные версии убийства — «в частности, отравление таким веществом, которое бы вызвало эффект естественной смерти».

Напомним, что Бадри Патаркацишвили был партнером Бориса Березовского и в разное время занимал пост замгендиректора «ЛогоВАЗа», замгендиректора ОАО «Общественное российское телевидение» и других компаний. Грузинский бизнесмен заявлял, что привел к власти Владимира Путина. В 2001 году был обвинен по нескольким уголовным делам и перебрался в Грузию.

По некоторым сведениям, Бадри Патаркацишвили стал одним из авторов реформ, которые затеял Михаил Саакашвили, придя к власти в Грузии. Однако при этом предприниматель владел медиакомпанией «Имеди», которая оппонировала главе государства. В 2008 году Патаркацишвили сам решил участвовать в выборах президента Грузии.

Однако 12 февраля 2008 года бизнесмен скончался в своем доме в Лондоне. Вскрытие показало, что Патаркацишвили мог умереть из-за патологии сердечно-сосудистой системы. Полиция Британии провела расследование, не установив признаков убийства.