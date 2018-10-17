Суд отправил шантажировавшую мужчин интимными видео челнинку в колонию на 2 года

В Набережных Челнах суд признал местную жительницу виновной в незаконном лишении свободы и шантаже. Угрожавшая мужчинам интимными видеозаписями осужденная отправится в колонию общего режима на два года.

Сговорившись с подельником, женщина заманила одного из пострадавших в оздоровительный комплекс «Созвездие» «под видом интимной близости», пишет прокуратура Набережных Челнов. Затем его насильно сняли в непристойном ролике и стали требовать 18 тысяч рублей, угрожая опубликовать видео в интернете.

Таким же образом они требовали еще 10 тысяч с другого пострадавшего.

На суде обвиняемая признала свою вину, отмечают в надзорном ведомстве.