Рамзан Кадыров Тухугову, ударившему Макгрегора со спины: «В следующий раз надо бить наповал»

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал бойца Зубайру Тухугова в ситуации с его наказанием за драку с Конором Макгрегором после окончания боя ирландца и Хабиба Нурмагомедова.

«Зубайра, ты знаешь, кто ты и откуда! Я помню тебя еще с тех пор, когда шустрый мальчик из семьи Тухуговых частенько дрался на полянах близ Центороя. Что это за громкие сплетни и частые разговоры о тебе, о твоих соперниках, об отмене какого-то там боя?! Мы не знали и не ведали что-либо о поединках в далекой Америке. С призывом твоего великого односельчанина Ахмата-Хаджи мир узнал многих Къонахов, что ценой собственной жизни не позволяли даже смотреть непочтительно в свою сторону.

Ты не одинок, не переживай по этому поводу. У тебя есть мы — твои односельчане. У тебя есть самый лучший на всем свете клуб «Ахмат», в котором тебе организуют бои на самом высоком уровне.

И вот еще что… Я видел, какую оплеуху ты отвесил Конору. Это не по-нашему. По-нашему было бы совсем по-другому. Если ты еще раз дашь слово вступиться за друга, запомни: бей так, как тебя учили на тех самых родных полянах — молчаливо, коротко и хлестко. Наповал, как говориться. Как-то так, Зубайра!» — написал Кадыров.

Зубайру Тухугова могут уволить из UFC после того, как он запрыгнул в октагон и ударил Конора Макгрегора после боя с Хабибом.

Нурмагомедов уже пригрозил, что тоже уйдет из промоушена, если его друга исключат.