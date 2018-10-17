В пермских поликлиниках пациенты смогут зарегистрироваться на портале госуслуг

Сотрудники МФЦ с 16 октября начали регистрировать пациентов пермских больниц на Едином портале государственных услуг.

Как рассказали в региональной администрации, в течение месяца посетители четырех медицинских учреждений Перми, придя на прием к врачу, смогут попутно зарегистрироваться на портале госуслуг, подтвердить учетную запись или восстановить доступ к личному кабинету. Для этого потребуется только паспорт и СНИЛС.

Среди медучреждений — городская клиническая поликлиника №2 (ул. Братьев Игнатовых, 3), городская поликлиника №7 (ул. Крупской, 57а), городская детская клиническая поликлиника №6 (ул. Петропавловская, 109) и городская детская клиническая больница №3 (ул. Екатерининская, 166).

Напомним, с 2019 года для жителей РТ будут доступны семь новых сервисов на портале госуслуг.